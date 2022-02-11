Кевин Дюрэнт – об обмене Хардена: «Счастлив, что получили игроков, которые хотят быть частью команды»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт выступает в качестве капитана одной из команд Матча звезд НБА, в четверг он вместе с другим капитаном Леброном Джеймсом набирал игроков.
Во время трансляции звездного драфта Дюрэнт коротко прокомментировал громкий обмен, который провели «Нетс», обменяв Джеймса Хардена в «Сиксерс» на Бена Симмонса и других баскетболистов.
«Счастлив, что получили игроков, которые хотят быть частью команды», – произнес Дюрэнт.
Во время драфта он семь раз отказался от выбора Хардена.
В качестве последнего выбора Кевину были доступны центровой «Юты» Руди Гобер и Харден. Он сделал выбор в пользу «большого», объяснив, что ему нужны габариты француза для противодействия Леброну и Яннису Адетокумбо.
Джеймс в этот момент не смог сдержать хохот.
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