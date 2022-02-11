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    Кевин Дюрэнт – об обмене Хардена: «Счастлив, что получили игроков, которые хотят быть частью команды»

    Теги Леброн Джеймс Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Бен Симмонс Баскетбол

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт выступает в качестве капитана одной из команд Матча звезд НБА, в четверг он вместе с другим капитаном Леброном Джеймсом набирал игроков.

    Во время трансляции звездного драфта Дюрэнт коротко прокомментировал громкий обмен, который провели «Нетс», обменяв Джеймса Хардена в «Сиксерс» на Бена Симмонса и других баскетболистов.

    «Счастлив, что получили игроков, которые хотят быть частью команды», – произнес Дюрэнт.

    Во время драфта он семь раз отказался от выбора Хардена.

    В качестве последнего выбора Кевину были доступны центровой «Юты» Руди Гобер и Харден. Он сделал выбор в пользу  «большого», объяснив, что ему нужны габариты француза для противодействия Леброну и Яннису Адетокумбо.  

    Джеймс в этот момент не смог сдержать хохот.

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