Джеймс Харден обошел Реджи Миллера по реализованным 3-очковым за карьеру и вышел на 3-е место

Защитник «Сиксерс» в четверг обошел прославленного снайпера по реализованным 3-очковым за карьеру.

Перед игрой с «Нетс» Харден и легенда «Индианы» имели на своем счету по 2560 дальних попаданий. Джеймс обогнал Реджи благодаря точному броску в первой четверти, в оставшееся время он реализовал еще два 3-очковых (3 из 7).

Харден теперь единолично занимает 3-е место в истории НБА с результатом 2563 попадания с дальней дистанции.

На 1-м месте Стефен Карри (3101), на 2-м – Рэй Аллен (2973).

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