Эррик Макколлум: «После игры могу позволить себе бокал вина»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эррик Макколлум Баскетбол

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум в интервью тележурналу «Вид Сверху» рассказал о своем отношении к алкоголю и диете.

«Красное вино полезно для сердца. После игры могу позволить себе бокал, чтобы немного расслабиться перед сном. А вот в день матча строго вода, необходимо, чтобы организм получал достаточно жидкости, и не был обезвожен. Никакого алкоголя, газировки и соков.

Я стараюсь относиться к рациону ответственно, но невозможно правильно питаться семь дней в неделю, поэтому позволяю себе читмилы. Вообще я жуткий сладкоежка, обожаю конфеты. А любимый десерт — чизкейк», — рассказал Макколлум.

Американский защитник выступает за «Локомотив-Кубань» с 2021 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ он является самым результативным игроком команды, набирая в среднем по 21,2 очка и отдавая по 5,0 передачи.

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