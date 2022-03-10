Виталий Носов: «У «Нижнего Новгорода» появляется шанс стать чемпионом России»

Серебряный призер чемпионатов мира и Европы Виталий Носов считает, что после отъезда легионеров из российских клубов у «Нижнего Новгорода» появился шанс выиграть чемпионат Лиги ВТБ, поскольку команда занимается развитием российских игроков.

«Конечно, отъезд иностранцев из наших команд может повлиять на расклад сил в чемпионате России. У «Нижнего Новгорода» появляется шанс стать чемпионом России, потому что они практически единственная команда в лиге, которая занималась развитием российских игроков.

Они имеют сейчас самое большое представительство в сборной, и это не потому, что их тренер возглавляет национальную команду, а потому, что они не сидят на лавке, а играют. Как бывший профессиональный баскетболист скажу, что самое важное – это играть», – сказал Носов.

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