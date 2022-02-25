ЦСКА поднялся на второе место в таблице Лиги ВТБ после пересчета матчей «Калева»

Единая лига ВТБ опубликовала таблицу регулярного сезона-2021/22, аннулировав результаты матчей с участием эстонского «Калева».

После пересчета результатов московский поднялся на второе место в таблице с показателем 10-3, петербургский опустился на третью строчку, имея такой же показатель. Казанский УНИКС продолжает лидировать (12-2).

1 ноября армейцы проиграли таллинскому «Калеву» на выезде со счетом 56:67, набрав рекордно низкое количество очков.

обошел , обе команды имеют показатель 5-6.

вышел из состава участников Лиги ВТБ в связи с ситуацией в Украине.

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