Роландс Фрейманис покинет «Нижний Новгород»

Латвийский форвард «Нижнего Новгорода» Роландс Фрейманис принял решение покинуть российскую команду. В составе «НН» не осталось легионеров.
Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности.
Сегодня Лига ВТБ заявила о переносе матча «Локомотив-Кубань» – «Нижний Новгород» на неопределенный срок «в связи с форс-мажорными обстоятельствами и отсутствием авиасообщения с Краснодаром».
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени