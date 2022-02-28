Роландс Фрейманис покинет «Нижний Новгород»

Латвийский форвард «Нижнего Новгорода» принял решение покинуть российскую команду. В составе «НН» не осталось легионеров.

Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности.

Сегодня Лига ВТБ заявила о переносе матча «Локомотив-Кубань» – на неопределенный срок «в связи с форс-мажорными обстоятельствами и отсутствием авиасообщения с Краснодаром».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени