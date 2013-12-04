Виталий Носов оштрафован за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику («Урал-пресс-информ»)

Бывший центровой сборной России по баскетболу, ныне директор женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику в СНТ «Заречный».

52-летний экс-спортсмен приговорен к штрафу в размере 5 000 рублей.

Мировой суд Сосновского района Челябинской области вынес приговор в отношении Носова 19 мая. Бывший баскетболист на суд не явился.

Инцидент произошел 6 марта в СНТ «Заречный». По словам потерпевшей, охранника Лидии Сидякиной, Носов находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Носов приехал на такси. Он был пьяный. Мы не стали пускать его. Он стал хвататься за шлагбаум. Он вышел, ударил меня по лицу и все-таки проехал.

Мы стараемся осторожно пропускать людей, потому, что много наркоманов пытаются в СНТ заехать, чтобы делать «закладки», – рассказала пожилая женщина.

Носов от комментариев отказался.

Виталий Носов, двукратный серебряный призер чемпионов мира (1994, 1998), стал директором женского волейбольного клуба в декабре прошлого года.

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