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    Демар Дерозан: «Наши игроки вернутся после травм, и у нас откроется второе дыхание»

    Теги травмы Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Демар Дерозан выразил уверенность в дальнейших успехах клуба.

    «Я вообще не беспокоюсь. Что такого? Я предельно уверен в своей команде. Я верю в себя и в других парней. Пройдет еще пара недель, наши игроки вернутся после травм, и у нас откроется второе дыхание. Эмоционально и физически. И еще больше изменится командный дух, как только эти парни вернутся. Даже до их возвращения мне не о чем волноваться. Но я знаю, как только наши игроки вернутся в строй, энергии в команде определенно станет больше», – сказал Дерозан.

    «Чикаго» столкнулся с потерей нескольких ключевых игроков из-за травм. Клуб имеет 6 побед и 15 поражений в матчах против команд из топ-6 Западной и Восточной конференций.

    «Буллс» с общими показателями 39-23 идут вторыми на «Востоке».

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