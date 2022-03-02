Демар Дерозан: «Наши игроки вернутся после травм, и у нас откроется второе дыхание»

Форвард выразил уверенность в дальнейших успехах клуба.

«Я вообще не беспокоюсь. Что такого? Я предельно уверен в своей команде. Я верю в себя и в других парней. Пройдет еще пара недель, наши игроки вернутся после травм, и у нас откроется второе дыхание. Эмоционально и физически. И еще больше изменится командный дух, как только эти парни вернутся. Даже до их возвращения мне не о чем волноваться. Но я знаю, как только наши игроки вернутся в строй, энергии в команде определенно станет больше», – сказал Дерозан.

«Чикаго» столкнулся с потерей нескольких ключевых игроков из-за травм. Клуб имеет 6 побед и 15 поражений в матчах против команд из топ-6 Западной и Восточной конференций.

«Буллс» с общими показателями 39-23 идут вторыми на «Востоке».