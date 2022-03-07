Лига чемпионов. «Тревизо» встретится с «Манресой»

В понедельник, 7 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Тревизо» встретится с испанской «Манресой».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа J

Тревизо Италия – Манреса Испания

7 марта. 22:30

Положение команд: Тофаш Турция – 3-0, Манреса Испания – 1-1, Дарушафака Турция – 1-2, Тревизо Италия – 0-2.

Группа K

Положение команд: Клуж Румыния – 3-0, Прометей Украина – 2-1, Уникаха Испания – 1-2, Остенде Бельгия – 0-3.

Группа I

Положение команд: Дижон Франция - 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Хапоэль Холон Израиль – 1-1, Галатасарай Турция – 0-1.

Группа L

Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбур Франция - 2-1, Ритас Литва – 1-2, Фалько Венгрия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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