Лига чемпионов. «Дарушафака» примет «Тофаш», «Клуж» сыграет с «Уникахой» и другие матчи

Во вторник, 8 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов пройдут четыре матча.
Во встрече турецких команд «Дарушафака» примет «Тофаш», румынский «Клуж» дома сыграет с испанской «Уникахой».
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа I
Хапоэль Холон Израиль – Галатасарай Турция
8 марта. 20:30
Положение команд: Дижон Франция - 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Хапоэль Холон Израиль – 1-1, Галатасарай Турция – 0-1.
Группа J
Дарушафака Турция – Тофаш Турция
8 марта. 20:00
Положение команд: Тофаш Турция – 3-0, Манреса Испания – 2-1, Дарушафака Турция – 1-2, Тревизо Италия – 0-3.
Группа K
Клуж Румыния – Уникаха Испания
8 марта. 20:30
Положение команд: Клуж Румыния – 3-0, Прометей Украина – 2-1, Уникаха Испания – 1-2, Остенде Бельгия – 0-3.
Группа L
Страсбур Франция - Ритас Литва
8 марта. 22:00
Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбур Франция - 2-1, Ритас Литва – 1-2, Фалько Венгрия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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