Лига чемпионов. «Дарушафака» примет «Тофаш», «Клуж» сыграет с «Уникахой» и другие матчи

Во вторник, 8 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов пройдут четыре матча.

Во встрече турецких команд «Дарушафака» примет «Тофаш», румынский «Клуж» дома сыграет с испанской «Уникахой».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа I

Хапоэль Холон Израиль – Галатасарай Турция

8 марта. 20:30

Положение команд: Дижон Франция - 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Хапоэль Холон Израиль – 1-1, Галатасарай Турция – 0-1.

Группа J

Дарушафака Турция – Тофаш Турция

8 марта. 20:00

Положение команд: Тофаш Турция – 3-0, Манреса Испания – 2-1, Дарушафака Турция – 1-2, Тревизо Италия – 0-3.

Группа K

Клуж Румыния – Уникаха Испания

8 марта. 20:30

Положение команд: Клуж Румыния – 3-0, Прометей Украина – 2-1, Уникаха Испания – 1-2, Остенде Бельгия – 0-3.

Группа L

Страсбур Франция - Ритас Литва

8 марта. 22:00

Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбур Франция - 2-1, Ритас Литва – 1-2, Фалько Венгрия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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