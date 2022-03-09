Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Авенида» сыграет с «Жироной»

Теги результаты Евролига жен Авенида жен Жирона жен Баскетбол

В среду, 9 марта, в рамках плей-офф женской на стадии 1/4 финала встретятся две испанские команды – «Авенида» и «Жирона».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

АвенидаЖирона

9 марта. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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