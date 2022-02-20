Евролига. Женщины. МБА примет «Венецию»

В воскресенье, 20 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги московская МБА примет на своей арене итальянскую «Венецию».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

МБА Россия – Венеция Италия

20 февраля. 23.00

Турнирное положение: УГМК Россия – 13-0, Авенида Испания – 10-3, УСК Чехия – 10-4, Монпелье Франция – 6-6, ТТТ-Рига Латвия – 5-8, МБА Россия – 4-8, Венеция Италия – 3-9, Сексард Венгрия – 0-13.

Группа B

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 11-3, Фамила Италия – 8-6, Шопрон Венгрия – 8-6, Динамо Курск Россия – 8-6, Жирона Испания – 7-6, Ланды Франция – 6-7, Галатасарай Турция – 5-9, Гдыня Польша – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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