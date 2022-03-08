Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Фенербахче» – «ТТТ-Рига», УСК – «Фамила»

Теги результаты Евролига жен ТТТ-Рига жен УСК жен Фенербахче жен Шопрон жен Фамила жен Монпелье жен Баскетбол

Во вторник, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги французский «Монпелье» проиграл итальянской «Венеции» (52:74).

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Фенербахче Турция – ТТТ-Рига Латвия

8 марта. 19:00

УСК Чехия – Фамила Италия

8 марта. 20:00

Шопрон Венгрия – Монпелье Франция

8 марта. 20:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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