Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Фенербахче» – «ТТТ-Рига», УСК – «Фамила»

Во вторник, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги французский «Монпелье» проиграл итальянской «Венеции» (52:74).
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Фенербахче Турция – ТТТ-Рига Латвия
8 марта. 19:00
УСК Чехия – Фамила Италия
8 марта. 20:00
Шопрон Венгрия – Монпелье Франция
8 марта. 20:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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