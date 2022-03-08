Деандре Джордан: «Рад снова играть с Харденом и набирать с его передач легкие очки»

Центровой Деандре Джордан объяснил, почему решил перейти в «Филадельфию» после отчисления из «Лейкерс».

«Рад снова играть с Харденом. Для «больших» игроков, да и вообще всех, кто хочет набирать легкие очки, он просто идеальный партнер. Он с радостью делится мячом, выводит товарищей на открытые броски.

Еще я хорошо знаю Дока, мы провели вместе много сезонов. У меня хорошие отношения с Харденом, Харрисом и Эмбиидом. Плюс после обмена Драммонда им нужен был запасной центровой, так что интерес был взаимным», – заявил Джордан.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает