Виктор Оладипо может вернуться в середине марта

Защитник приближается к возвращению в строй после перенесенной в мае операции на правом бедре.

Как рассказал инсайдер Эдриан Воджнаровски, дебют Оладипо в сезоне-2021/22 может состояться в середине марта.

Отмечается, что Оладипо поехал с «Хит» в выездное турне.

Оладипо в последний раз выходил на площадку в апреле прошлого года. В прошлом сезоне в 33 матчах за «Индиану», «Хьюстон» и «Майами» защитник набирал 19,8 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

После обмена в «Хит» перед дедлайном в 2021 году Виктор принял участие лишь в четырех матчах за команду.

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