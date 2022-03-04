Виктор Оладипо дебютирует в сезоне в понедельник в матче с «Рокетс»

Защитник Виктор Оладипо близок к возвращению в строй.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, Оладипо дебютирует в сезоне-2021/22 в понедельник во встрече с «Рокетс».

Оладипо в последний раз выходил на площадку в апреле прошлого года. В мае он перенес операцию на правом бедре.

В минувшем сезоне НБА в 33 матчах за «Индиану», «Хьюстон» и «Майами» защитник набирал 19,8 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

После обмена в «Хит» перед дедлайном в 2021 году Виктор принял участие лишь в четырех матчах за команду.

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