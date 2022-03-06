Антуан Уокер: «Как только победа станет общей целью для Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, они сразу добьются всего»

Бывший игрок Антуан Уокер прокомментировал взаимодействие нынешних лидеров команды и .

«Это всегда сложно, когда два игрока не связаны друг с другом в нападении. Им не требуется помощь в наборе очков, оба умеют вести мяч, создавать себе броски. Оба способны набрать 30-35 очков в любой вечер. Но что сделает их действительно особенными, так это понимание одного игрока, когда нужно передать инициативу другому игроку.

Как только они научатся уважать это и осознают, что все равно получат свои индивидуальные награды, несмотря ни на что, будут по-прежнему заключать одинаковые контракты и зарабатывать большие деньги, а общей целью является победа, то сразу добьются всего», – сказал Уокер.

В нынешнем сезоне «Бостон» идет на пятом месте в Восточной конференции. Тейтум и Браун приняли участие в Матч всех звезд НБА-2022.

Многие эксперты неоднократно выражали мнение, что игроки не способны эффективно взаимодействовать друг с другом на площадке.