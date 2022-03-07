Джей Краудер: «Очень разочарован в связи с тем, как мы провели концовку матча с «Милуоки»

Форвард признался, что поражение от (122:132) стало чувствительным для команды.

В четвертой четверти встречи с соперником по финальной серии прошлого сезона «Санз» пропустили 41 очко. В последние 3 минуты «Бакс» организовали рывок 12:1.

«Это была очень важная игра, мы собирались показать себя. Мы действительно хотели победить сегодня.

Очень разочарован в связи с тем, как провели концовку матча», – заявил Краудер.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает