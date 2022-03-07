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    Джей Краудер: «Очень разочарован в связи с тем, как мы провели концовку матча с «Милуоки»

    Теги Милуоки Финикс НБА Джей Краудер Баскетбол

    Форвард «Финикса» Джей Краудер признался, что поражение от «Милуоки» (122:132) стало чувствительным для команды.

    В четвертой четверти встречи с соперником по финальной серии прошлого сезона «Санз» пропустили 41 очко. В последние 3 минуты «Бакс» организовали рывок 12:1.

    «Это была очень важная игра, мы собирались показать себя. Мы действительно хотели победить сегодня.

    Очень разочарован в связи с тем, как провели концовку матча», – заявил Краудер.

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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