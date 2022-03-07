Никола Йокич набрал 46+12+11+3+4 в победном матче с «Пеликанс»

Центровой «Наггетс» помог команде добыть победу в матче с «Пеликанс» (138:130 ОТ).

Йокич записал на свой счет 46 очков, 12 подборов, 11 передач, 3 перехвата и 4 блок-шота.

Сербский центровой стал первым в истории НБА, кто набрал как минимум 40 очков, 10 подборов, 10 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота в одном матче (с 1973 года, когда начали считать перехваты и блок-шоты).

Действующий MVP реализовал 16 из 22 с игры. Ранее только удавалось сделать трипл-дабл с 45 набранными очками при 70 и выше процентах попадания с игры.

В четвертой четверти и овертайме Йокич набрал в сумме 30 очков.

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