«Это задевает больше всего». Спенсер Динуидди прокомментировал слухи о том, что его не любили в «Вашингтоне»

Защитник Спенсер Динуидди, которого перед дедлайном обменяли из «Вашингтона» в , прокомментировал слухи о том, что он был плохим партнером по команде и его не любили в раздевалке «Уизардс».

«Это задевает больше всего.

Я никогда не критиковал . Никогда не отзывался дурно о команде. На самом деле, я благодарен владельцу клуба Теду Леонсису, генеральному менеджеру Томми Шеппарду и Брэдли Билу за то, что они приняли коллективное решение дать мне мой контракт. Они не были обязаны платить игроку, который вернулся после травмы передней крестообразной связки.

Я ценю это и ценю время, проведенное в той команде. Поэтому то, что меня хаят после обмена в другую команду, задевает мои чувства. Разумеется, я тоже живой человек», – сказал Динуидди.

🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен