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    «Это задевает больше всего». Спенсер Динуидди прокомментировал слухи о том, что его не любили в «Вашингтоне»

    Теги Даллас НБА Вашингтон Спенсер Динуидди Баскетбол

    Защитник Спенсер Динуидди, которого перед дедлайном обменяли из «Вашингтона» в «Даллас», прокомментировал слухи о том, что он был плохим партнером по команде и его не любили в раздевалке «Уизардс».

    «Это задевает больше всего.

    Я никогда не критиковал «Вашингтон». Никогда не отзывался дурно о команде. На самом деле, я благодарен владельцу клуба Теду Леонсису, генеральному менеджеру Томми Шеппарду и Брэдли Билу за то, что они приняли коллективное решение дать мне мой контракт. Они не были обязаны платить игроку, который вернулся после травмы передней крестообразной связки.

    Я ценю это и ценю время, проведенное в той команде. Поэтому то, что меня хаят после обмена в другую команду, задевает мои чувства. Разумеется, я тоже живой человек», – сказал Динуидди.

    🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

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