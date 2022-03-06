Де’Аарон Фокс повторил личный рекорд карьеры – 44 очка в одном матче

44 очка разыгрывающего Де’Аарона Фокса не спасли его команду от проигрыша в субботнем матче регулярного чемпионата (113:114).

24-летний защитник повторил личный рекорд карьеры по количеству очков в одном матче.

Фокс реализовал 18 из 31 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 5 из 6 с линии штрафных, а также сделал 6 передач, 2 подбора, 1 перехват и 1 потерю за 40,5 минуты.

После обмена Тайриза Халибертона в «Индиану» Фокс набирает 28,3 очка, 6,1 передачи и 4,1 подбора в среднем за игру.

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