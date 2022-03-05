Чендлер Парсонс: «Вместо 920 000 долларов я получил максимальный контракт, и мы подписали Дуайта Ховарда»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс в подкасте All the Smoke рассказал, как ему удалось получить крупный контракт от после трех сезонов в лиге.

«Я был выбран во втором раунде драфта, и у меня был контракт на 4 года, но на четвертый год была опция команды. На тот момент я был игроком стартовой пятерки и набирал около 17 очков за матч.

Мой агент сказал мне: «Они воспользуются опцией и заплатят тебе 920 000 долларов, это хорошая сделка для них». В итоге я нанял Дэна Фегана, потому что он пообещал избавить меня от этого четвертого года в контракте. Никто больше не мог этого сделать. Он использовал свои рычаги. Он пошел к генеральному менеджеру, пошел к владельцам и сказал: «Я достану вам Дуайта Ховарда, но вы не будете использовать опцию в контракте Парсонса».

Так что вместо 920 000 долларов я получил максимальный контракт, и мы подписали Дуайта Ховарда. Агенты делают так, чтобы тебе платили, а Дэн Феган делает так, чтобы тебе переплачивали», – рассказал Парсонс.

Парсонс путает, поскольку в 2014 году «Мэверикс» подписали с ним не максимальный контракт, а трехлетний контракт на 46 миллионов долларов. Максимальный контракт он получил от «Мемфиса» в 2016 году – 94 млн за четыре года.

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