Все легионеры УНИКСа, кроме Марио Хезони и Велимира Перасовича, покинули Казань

Все легионеры УНИКСа покинули Казань. В команде остались только два хорвата – форвард Марио Хезоня и главный тренер Велимир Перасович, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией в Украине.
Евролига отстранила все российские клубы – УНИКС, ЦСКА и «Зенит» – от участия в турнире до мирного разрешения ситуации.
Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов
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