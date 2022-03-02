Все легионеры УНИКСа, кроме Марио Хезони и Велимира Перасовича, покинули Казань

Все легионеры покинули Казань. В команде остались только два хорвата – форвард и главный тренер , сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией в Украине.

отстранила все российские клубы – УНИКС, ЦСКА и «Зенит» – от участия в турнире до мирного разрешения ситуации.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов