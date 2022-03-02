Все легионеры УНИКСа, кроме Марио Хезони и Велимира Перасовича, покинули Казань

Теги УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Велимир Перасович Единая лига ВТБ Марио Хезоня Баскетбол

Все легионеры УНИКСа покинули Казань. В команде остались только два хорвата – форвард Марио Хезоня и главный тренер Велимир Перасович, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

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