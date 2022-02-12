Чемпионат Турции. «Дарушафака» обыграла «Афьон Беледие», «Бурсаспор» был сильнее «Галатасарая» и другие матчи

В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят четыре матча.

«Дарушафака» дома обыграла «Афьон Беледие», примет .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 16-4, Анадолу Эфес – 15-4, – 15-6, Каршияка – 13-6, Газиантеп – 13-7, Галатасарай – 12-8, Тофаш – 12-8, – 12-8, Бешикташ – 10-9, Бурсаспор – 8-9, – 9-11, Яловаспор – 6-13, Меркезефенди – 5-14, Афьон Беледие – 4-17, Петким Спор – 3-17, Бююкчекмедже – 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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