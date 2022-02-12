Чемпионат Турции. «Дарушафака» обыграла «Афьон Беледие», «Бурсаспор» был сильнее «Галатасарая» и другие матчи

В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят четыре матча.
«Дарушафака» дома обыграла «Афьон Беледие», «Бурсаспор» примет «Галатасарай».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дарушафака
- Бут (18 + 8 подборов), Оздемироглу (17), Маккалох (16), Копэйн (6), Оласени (2) – старт; Атар (9), Пинейро (4), Шав (4), Гюлер (3 + 7 передач).
- Дата проведения
- 12 февраля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Бахчешехир
- Джонс (11), Смит (8), Деккер (8), Соломон (5 + 11 подборов), Озмырзак (2) – старт; Джандан (20), Саваш (7), Байгюль (5), Йылмаз (3), Гекалп (0), Холл (0).
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.00, «Yalova 90.Yil Spor Salonu»
- Яловаспор
- Уильямс (22), Gallinat (17), Ли (12 + 8 подборов), Рупник (10 + 16 передач), Караман (8) – старт; Тырпанджи (4), Доган Шенли (4), Джелеп (3), Özçiftçi (0), Гюльмез (0), Байкан (0).
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.15, «Tofaş Spor Salonu»
- Бурсаспор
- Битим (28 + 8 подборов), Эндрюс (24 + 8 передач), Хэйс (15 + 8 подборов), Нидэм (13 + 5 потерь), Дудзински (11) – старт; Тюрен (5), Ал (2), Олмаз (1).
Положение команд: Фенербахче – 16-4, Анадолу Эфес – 15-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 13-6, Газиантеп – 13-7, Галатасарай – 12-8, Тофаш – 12-8, Бахчешехир – 12-8, Бешикташ – 10-9, Бурсаспор – 8-9, Тюрк Телеком – 9-11, Яловаспор – 6-13, Меркезефенди – 5-14, Афьон Беледие – 4-17, Петким Спор – 3-17, Бююкчекмедже – 4-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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