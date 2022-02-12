Чемпионат Турции. «Дарушафака» обыграла «Афьон Беледие», «Бурсаспор» был сильнее «Галатасарая» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Каршияка Дарушафака Бахчешехир Бурсаспор Афьон Беледие Яловаспор Баскетбол

В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят четыре матча. 

«Дарушафака» дома обыграла «Афьон Беледие», «Бурсаспор» примет «Галатасарай».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Афьон Беледие 79:73 (25:21, 23:18, 14:17, 17:17)
Дата проведения
12 февраля, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча
Дарушафака
Бут (18 + 8 подборов), Оздемироглу (17), Маккалох (16), Копэйн (6), Оласени (2) – старт; Атар (9), Пинейро (4), Шав (4), Гюлер (3 + 7 передач).
Афьон Беледие
Селден (24), Джексон (15), Филиповить (12 + 9 подборов), Хэмилтон (11 + 16 подборов), Хэйс (10) – старт; Gedikli (1), Эдге (0), Aksu (0).

Бахчешехир – Тюрк Телеком 69:86 (18:24, 25:23, 9:19, 17:20)
Дата проведения
12 февраля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Бахчешехир
Джонс (11), Смит (8), Деккер (8), Соломон (5 + 11 подборов), Озмырзак (2) – старт; Джандан (20), Саваш (7), Байгюль (5), Йылмаз (3), Гекалп (0), Холл (0).
Тюрк Телеком
Клеммонс (22), Джонсон (15), Гейик (15), Перес (4 + 12 передач), Гюльаслан (4) – старт; Террелл (14), Эргиндениз (5), Эллис (5), Огют (2), Аджар (0), Гезенели (0).

Яловаспор – Каршияка 80:87 (21:22, 17:24, 17:15, 25:26)
Дата проведения
12 февраля, 18.00, «Yalova 90.Yil Spor Salonu»
Онлайн матча
Яловаспор
Уильямс (22), Gallinat (17), Ли (12 + 8 подборов), Рупник (10 + 16 передач), Караман (8) – старт; Тырпанджи (4), Доган Шенли (4), Джелеп (3), Özçiftçi (0), Гюльмез (0), Байкан (0).
Каршияка
Тэйлор (18 + 6 передач), Колсон (13), Мбайе (12), Тайус (7), Сонсырма (3) – старт; Дурмаз (14), Коркмаз (12), Агва (4), Барыш (2), Йылдызлы (2).

Бурсаспор – Галатасарай 99:78 (25:23, 26:12, 18:25, 30:18)
Дата проведения
12 февраля, 20.15, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Бурсаспор
Битим (28 + 8 подборов), Эндрюс (24 + 8 передач), Хэйс (15 + 8 подборов), Нидэм (13 + 5 потерь), Дудзински (11) – старт; Тюрен (5), Ал (2), Олмаз (1).
Галатасарай
Тримбл (16), Акун-Перселл (11), Кабака (11), Бост (7 + 6 передач), Кравиш (6) – старт; Блэкшир (24 + 9 подборов), Айдоган (3), Онджель (0), Улубай (0), Арар (0).

Положение команд: Фенербахче – 16-4, Анадолу Эфес – 15-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 13-6, Газиантеп – 13-7, Галатасарай – 12-8, Тофаш – 12-8, Бахчешехир – 12-8, Бешикташ – 10-9, Бурсаспор – 8-9, Тюрк Телеком – 9-11, Яловаспор – 6-13, Меркезефенди – 5-14, Афьон Беледие – 4-17, Петким Спор – 3-17, Бююкчекмедже – 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные