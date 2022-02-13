Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Тофаш», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Газиантепом» и другие матчи

В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Анадолу Эфес» примет «Тофаш», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Газиантепом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 февраля, 13.00, «Enka Sport Hall»
- Петким Спор
- Браун (29 + 7 передач), Перкинс (13), Томас (10 + 7 подборов), Олдридж (8), Саглам (4) – старт; Акьюз (3), Чинко (3), Акьель (2), Сайылы (0).
- Дата проведения
- 13 февраля, 15.30, «Pamukkale University Arena»
- Меркезефенди
- Холлоуэлл (21), Япар (16), Кошут (8), Ломажс (3 + 7 передач), Турна (0) – старт; Anthony (20), Сестина (8), Ментеше (0), Акьязылы (0), Эрол (0).
- Дата проведения
- 13 февраля, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Пляйсс (22 + 12 подборов), Морман (21), Мицич (12 + 9 передач), Симон (9), Тунджер (4) – старт; Гази (10), Бобуа (6), Балбай (0), Сайбир (0), Гювен (0).
- Дата проведения
- 13 февраля, 20.15, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 16-4, Анадолу Эфес – 15-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-7, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 12-8, Бахчешехир – 12-9, Бешикташ – 10-9, Бурсаспор – 9-9, Тюрк Телеком – 10-11, Яловаспор – 6-14, Меркезефенди – 5-14, Бююкчекмедже – 5-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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