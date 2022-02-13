Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Тофаш», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Газиантепом» и другие матчи

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко Бешикташ чемпионат Турции Тофаш Газиантеп Бююкчекмедже Петким Спор Меркезефенди Баскетбол

В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча. 

«Анадолу Эфес» примет «Тофаш», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Газиантепом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Петким Спор – Бююкчекмедже 72:74 (22:12, 14:23, 17:20, 19:19)
Дата проведения
13 февраля, 13.00, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча
Петким Спор
Браун (29 + 7 передач), Перкинс (13), Томас (10 + 7 подборов), Олдридж (8), Саглам (4) – старт; Акьюз (3), Чинко (3), Акьель (2), Сайылы (0).
Бююкчекмедже
Кроуфорд (24), Миллер (11), Ташкыран (6), Брюинсма (4 + 13 подборов), Герун (4) – старт; Кылычлы (10), Клайберн (8), Куртулдум (7), Байрам (0), Онар (0).

Меркезефенди – Бешикташ 76:71 (17:14, 20:19, 18:21, 21:17)
Дата проведения
13 февраля, 15.30, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча
Меркезефенди
Холлоуэлл (21), Япар (16), Кошут (8), Ломажс (3 + 7 передач), Турна (0) – старт; Anthony (20), Сестина (8), Ментеше (0), Акьязылы (0), Эрол (0).
Бешикташ
Сипахи (16 + 11 передач), Халталы (16), Арна (15), Холлис-Джефферсон (9), Османи (7) – старт; Лоусон (7 + 9 подборов), Ривс (1).

Анадолу Эфес – Тофаш 84:77 (29:15, 16:23, 20:21, 19:18)
Дата проведения
13 февраля, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Пляйсс (22 + 12 подборов), Морман (21), Мицич (12 + 9 передач), Симон (9), Тунджер (4) – старт; Гази (10), Бобуа (6), Балбай (0), Сайбир (0), Гювен (0).
Тофаш
Кук (14), Шеперд (13), Зубчич (3), Угурлу (2), Симмонс (2) – старт; Эннис (16), Танышан (12), Яшар (10), Арслан (5).

Газиантеп – Фенербахче Беко
Дата проведения
13 февраля, 20.15, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 16-4, Анадолу Эфес – 15-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-7, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 12-8, Бахчешехир – 12-9, Бешикташ – 10-9, Бурсаспор – 9-9, Тюрк Телеком – 10-11, Яловаспор – 6-14, Меркезефенди – 5-14, Бююкчекмедже – 5-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные