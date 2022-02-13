Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Тофаш», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Газиантепом» и другие матчи

В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

примет , «Фенербахче» в гостях сыграет с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 16-4, Анадолу Эфес – 15-4, – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-7, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 12-8, – 12-9, – 10-9, Бурсаспор – 9-9, – 10-11, Яловаспор – 6-14, Меркезефенди – 5-14, Бююкчекмедже – 5-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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