Рик Бэрри: «Во всем виноваты арбитры. Судите согласно правилам»

Легенда НБА Рик Бэрри признался, что не является большим поклонником современной НБА по причине судейства.

«Во всем виноваты арбитры. Судите эту чертову игру должным образом.

Пресекайте пробежки, пресекайте проносы мяча, пресекайте заслоны в движении. Судите согласно правилам, потому что игроки приспособятся. Если вы будете спускать им это с рук, конечно, они будут это делать. Судите согласно правилам», – сказал 77-летний Бэрри.

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