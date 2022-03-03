Джеймс Уорти: «Мне нравится, когда у Уэстбрука хотя бы три или четыре потери. Это означает, что он агрессивен»

Трехкратный чемпион в составе поделился своими мыслями о том, что нужно сделать , чтобы стать тем игроком, которым он был раньше.

«Расс знает, что жизненно важен для этой команды, и он знает, что играет не так, как хотел бы. Лично мне не нравится, когда у него ноль потерь за матч. Мне нравится, когда у него хотя бы три или четыре потери. Это означает, что он агрессивен. У него агрессивный стиль игры, и когда он в таком режиме, он продуктивен.

Я думаю, что он может снова заиграть в том стиле, которого мы от него ждем. Он должен перестать жалеть себя и просто выходить на площадку, делать подборы, играть в защите. И я думаю, что Расс сможет снова стать тем продуктивным игроком, который нам нужен», – сказал Уорти.

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