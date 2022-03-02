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    Расселл Уэстбрук: «Абсолютно уверен в этой команде, потому что знаю, на что мы способны»

    Теги Даллас Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук после поражения от «Далласа» (104:109) заявил, что продолжает верить в свою команду.

    «Уверен, что у нас все будет хорошо, потому что я верю в эту команду. Как и всегда верил. Мы способны бороться с лучшими командами лиги. Я не боюсь никого. Мы обыгрывали лучшие команды и проигрывали одним из худших.

    Итак, я абсолютно уверен в этой команде, потому что знаю, на что мы способны. Мы настроены и в каждом матче делаем именно то, что нам нужно», –  сказал Уэстбрук.

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