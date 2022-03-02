Расселл Уэстбрук: «Абсолютно уверен в этой команде, потому что знаю, на что мы способны»

Разыгрывающий после поражения от (104:109) заявил, что продолжает верить в свою команду.

«Уверен, что у нас все будет хорошо, потому что я верю в эту команду. Как и всегда верил. Мы способны бороться с лучшими командами лиги. Я не боюсь никого. Мы обыгрывали лучшие команды и проигрывали одним из худших.

Итак, я абсолютно уверен в этой команде, потому что знаю, на что мы способны. Мы настроены и в каждом матче делаем именно то, что нам нужно», – сказал Уэстбрук.

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