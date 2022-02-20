Тристан Томпсон официально стал игроком «Чикаго»

официально объявил о подписании соглашения с опытным центровым (30 лет, 206 см).

Чтобы освободить место в составе, клуб расстался с форвардом (29, 201).

Томпсон провел большую часть сезона в «Сакраменто», за который набирал 6,2 очка и 5,4 подбора в среднем за игру. Перед дедлайном центровой перешел в «Пэйсерс» в результате обмена с участием Домантаса Сабониса и Тайриза Халибертона, но позже был отчислен.

Томпсон в составе «Кливленда» пять раз участвовал в розыгрышах плей-офф, в том числе четыре раза подряд играл в финальной серии.

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