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    Тристан Томпсон официально стал игроком «Чикаго»

    Теги переходы Чикаго Индиана НБА Тристан Томпсон Альфонзо Маккини Баскетбол

    «Чикаго» официально объявил о подписании соглашения с опытным центровым Тристаном Томпсоном (30 лет, 206 см).

    Чтобы освободить место в составе, клуб расстался с форвардом Альфонзо Маккини (29, 201). 

    Томпсон провел большую часть сезона в «Сакраменто», за который набирал 6,2 очка и 5,4 подбора в среднем за игру. Перед дедлайном центровой перешел в «Пэйсерс» в результате обмена с участием Домантаса Сабониса и Тайриза Халибертона, но позже был отчислен.

    Томпсон в составе «Кливленда» пять раз участвовал в розыгрышах плей-офф, в том числе четыре раза подряд играл в финальной серии.

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