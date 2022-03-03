Наверх
Sports.ru NBA

    «Финикс» во второй раз в истории клуба первым в лиге достиг отметки в 50 побед

    Теги Голден Стэйт Финикс НБА Баскетбол

    «Финикс» стал первым клубом, который одержал 50 побед в нынешнем сезоне. Это второй случай в истории «Санз». Первый был в сезоне-1992/93, в котором команда дошла до финальной серии плей-офф.

    «Финиксу» хватило всего 62 матчей, чтобы достичь отметки в 50 побед. Это рекордный результат в истории клуба.

    Финалисты прошлого сезона лидируют в турнирной таблице этого сезона с большим отрывом. У занимающего второе место «Голден Стэйт» – 43 победы и 19 поражений.

    «Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные