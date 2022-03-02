Эрик Споэльстра сравнил Бэма Адебайо с Дрэймондом Грином по игре в защите

Главный тренер высоко оценил оборонительные умения форварда команды .

«В лиге не так много парней, которые умеют делать в защите то, что делает Адебайо. и, возможно, список на этом заканчивается», – заявил Споэльстра.

Форвард «Голден Стэйт» выигрывал приз лучшему оборонительному игроку (2017) и несколько раз был включен в лучшие защитные пятерки лиги.

Адебайо в нынешнем сезоне набирает 18,9 очка, 10,2 подбора и 1,5 перехвата в среднем за игру.