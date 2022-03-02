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    Эрик Споэльстра сравнил Бэма Адебайо с Дрэймондом Грином по игре в защите

    Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Дрэймонд Грин Бэм Адебайо Баскетбол

    Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра высоко оценил оборонительные умения форварда команды Бэма Адебайо.

    «В лиге не так много парней, которые умеют делать в защите то, что делает Адебайо. Дрэймонд Грин и, возможно, список на этом заканчивается», – заявил Споэльстра.

    Форвард «Голден Стэйт» выигрывал приз лучшему оборонительному игроку НБА (2017) и несколько раз был включен в лучшие защитные пятерки лиги.

    Адебайо в нынешнем сезоне набирает 18,9 очка, 10,2 подбора и 1,5 перехвата в среднем за игру.

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