Том Тибодо – о рекорде Уилта Чемберлена по среднему времени за сезон: «Свой парень»

Главный тренер «Никс» во время общения с журналистами дал понять, что впечатлен рекордом знаменитого центрового по среднему игровому времени за сезон.

В своем третьем сезоне в НБА Уилт проводил на площадке по 48,5 минуты в среднем за матч.

«Свой парень», – произнес Тибодо с улыбкой.

2 марта 1962 года выступавший за «Филадельфию» Чемберлен по итогам матча с «Никс» (169:147) набрал рекордные 100 очков.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче