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    Том Тибодо – о рекорде Уилта Чемберлена по среднему времени за сезон: «Свой парень»

    Теги Уилт Чемберлен Нью-Йорк НБА Том Тибодо Баскетбол

    Главный тренер «Никс» Том Тибодо во время общения с журналистами дал понять, что впечатлен рекордом знаменитого центрового Уилта Чемберлена по среднему игровому времени за сезон.

    В своем третьем сезоне в НБА Уилт проводил на площадке по 48,5 минуты в среднем за матч.

    «Свой парень», – произнес Тибодо с улыбкой.

    2 марта 1962 года выступавший за «Филадельфию» Чемберлен по итогам матча с «Никс» (169:147) набрал рекордные 100 очков.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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