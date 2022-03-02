Димитрис Прифтис: «Не хочу вести политические дебаты. У людей в России свое отношение к происходящему»

Бывший главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал ситуацию в Украине.
«Я не хочу сейчас вести политические дебаты. У людей в России свое отношение к происходящему.
Эта ситуация затронула все сферы жизни – экономическую сторону, социальный аспект, спорт, все... Я надеюсь, что решение будет найдено в ближайшее время.
Все люди, будь то украинцы, русские, американцы, литовцы, турки или кто угодно, перед богом одинаковы. Мы братья, как говорит наша религия. К сожалению, некоторые люди с определенными интересами ввергают других в муки войны и сражений.
Люди воюют из-за денег и земли. Планеты хватит на всех», – сказал Прифтис.
Греческий специалист руководит «Панатинаикосом» после четырех лет на посту главного тренера УНИКСа.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов