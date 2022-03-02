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    Леброн Джеймс: «Пока вы не растопчете меня, не отрубите голову, не закопаете в землю, у меня будет шанс»

    Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Баскетбол

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения от «Далласа» (104:109) заявил, что по-прежнему уверен в себе и своей команде.

    «У нас впереди еще есть матчи. Пока вы не растопчете меня, не отрубите мне голову, не закопаете меня в землю, у меня будет шанс.

    Я уверен в себе. Мы должны выходить и побеждать, и играть лучше. Но пока не закончились матчи, у нас есть шанс», – сказал Леброн.

    «Лейкерс» проиграли три матча подряд и продолжают занимать девятое место в Западной конференции.

    20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой

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