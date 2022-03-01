Билл Симмонс: «Главный план Леброна Джеймса состоит в том, что новый клуб НБА в Лас-Вегасе будет строиться вокруг него»

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс отметил роль звездного форварда «Лейкерс» в расширении НБА.

«У меня есть некоторая информация. Думаю, лига собирается расширяться в Лас-Вегас и в Сиэтле. Считаю, что самые большие шансы стать владельцем клуба в Лас-Вегасе у компании Fenway Sports Group. Они давно ищут подходы к различным командам НБА. Думаю, они присматривались к «Миннесоте» и будут главными претендентами в Лас-Вегасе.

По моим прогнозам, Джеймсу точно следует принять в этом участие. Думаю, главный план Леброна состоит в том, что клуб в Лас-Вегасе будет строиться вокруг него. Он хочет стать владельцем. На мой взгляд, он хочет управлять одной из этих новых команд.

С другой стороны, НБА рассматривает это как огромное расширение. Слышал, что речь идет о шести с половиной или семи миллиардов долларов за две команды», – заявил Симмонс.

Джеймс является одним из партнеров инвестиционной компании Fenway Sports Group. Ранее игрок стал совладельцем «Ливерпуля», который входит в число активов Fenway.

В последние годы ходит множество слухов о расширении до 32 команд. Основными претендентами на создание новых клубов являются города Лас-Вегас и Сиэтл.