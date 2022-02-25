Евролига. «Монако» – «Фенербахче», «Панатинаикос» сыграет с «Црвеной Звездой»

В пятницу, 25 февраля, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 «Монако» примет турецкий «Фенербахче», греческий «Панатинаикос» дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Встреча «Зенит» – «Барселона» перенесена из-за ситуации на Украине.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 20-5, Реал Испания – 20-6, Милан Италия – 17-8, Олимпиакос Греция – 15-9, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, Фенербахче Турция – 12-10, УНИКС Россия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Монако Монако – 13-13, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 9-14, Альба Германия – 9-16, Виллербан Франция – 9-17, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 6-17, Жальгирис Литва – 5-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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