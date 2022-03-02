Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях сыграет с «Енисеем», «Ника» примет МБА

В среду, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.

УГМК в гостях сыграет с , «Ника» примет МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – УГМК

2 марта. 15.00

– МБА

2 марта. 18.30

Положение команд: УГМК – 18-0, Динамо Курск – 17-1, МБА – 13-3, Ника – 11-5, Надежда – 9-10, Енисей – 8-9, Динамо Новосибирск – 8-9, Спарта энд К – 7-11, Самара – 6-11, Динамо Москва – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Ногинск – 0-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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