Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях сыграет с «Енисеем», «Ника» примет МБА

В среду, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.
УГМК в гостях сыграет с «Енисеем», «Ника» примет МБА.
Женщины
Премьер-лига
Енисей – УГМК
2 марта. 15.00
Ника – МБА
2 марта. 18.30
Положение команд: УГМК – 18-0, Динамо Курск – 17-1, МБА – 13-3, Ника – 11-5, Надежда – 9-10, Енисей – 8-9, Динамо Новосибирск – 8-9, Спарта энд К – 7-11, Самара – 6-11, Динамо Москва – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Спартак Ногинск – 0-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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