Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет ногинский «Спартак»

В понедельник, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Самара» примет ногинский «Спартак».
Женщины
Премьер-лига
Самара – Спартак Ногинск
28 февраля. 18:00
Положение команд: УГМК – 18-0, Динамо Курск – 17-1, МБА – 13-3, Ника – 11-5, Надежда – 9-10, Енисей – 8-9, Динамо Новосибирск – 8-9, Спарта энд К – 7-11, Самара – 5-11, Динамо Москва – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Спартак Ногинск – 0-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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