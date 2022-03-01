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    Си Джей Макколлум: «Вместе с Уилли Грином мы создаем победную культуру»

    Теги Новый Орлеан Уилли Грин НБА Си Джей Макколлум Баскетбол

    Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум поделился первыми впечатлениями о новом клубе.

    «Замечательно провожу время в Новом Орлеане, счастлив находиться в этом городе. Они приняли меня с распростертыми объятиями. Еда здесь потрясающая, люди отличные. Вместе с Уилли Грином мы создаем победную культуру. С трепетом смотрю в будущее», – сказал Макколлум.

    Защитник перешел в «Пеликанс» в результате обмена перед дедлайном. В семи матчах за новый клуб он набирает в среднем 28 очков, 5,9 подбора и 5,6 передачи.

    Грин проводит свой первый сезон на посту главного тренера «Нового Орлеана». Команда занимает 10 место в Западной конференции.

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