Си Джей Макколлум: «Вместе с Уилли Грином мы создаем победную культуру»

Защитник «Нового Орлеана» поделился первыми впечатлениями о новом клубе.

«Замечательно провожу время в , счастлив находиться в этом городе. Они приняли меня с распростертыми объятиями. Еда здесь потрясающая, люди отличные. Вместе с Уилли Грином мы создаем победную культуру. С трепетом смотрю в будущее», – сказал Макколлум.

Защитник перешел в «Пеликанс» в результате обмена перед дедлайном. В семи матчах за новый клуб он набирает в среднем 28 очков, 5,9 подбора и 5,6 передачи.

Грин проводит свой первый сезон на посту главного тренера «Нового Орлеана». Команда занимает 10 место в Западной конференции.