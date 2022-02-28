Трансляции матчей НБА на MEGOGO временно недоступны из-за технических проблем

Онлайн-кинотеатр Megogo сообщил о технических проблемах, из-за которых на медиасервисе стали недоступны трансляции матчей НБА.

«Трансляции игр NBA на нашем медиасервисе из-за нестандартных технических обстоятельств временно недоступны. Наши MEGOпомощники уже занимаются восстановлением доступа.

Мы приносим свои извинения и делаем все возможное, чтобы как можно скорее решить этот вопрос. Не переключайтесь!» – говорится в сообщении.

Также в сети появилась информация о том, что MEGOGO прекратил трансляции ТВ-каналов в России. Позже компания опровергла слухи.

«Ночью у нас случились серьезные технические проблемы, вызванные невероятной DDoS-атакой на наш медиасервис. Раздел ТВ на данный момент недоступен из-за непредвиденных технических сложностей с онлайн-трансляциями телеканалов на территории РФ», – заявила пресс-служба компании.

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