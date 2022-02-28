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    Кендрик Нанн снова увеличивает тренировочную активность

    Теги травмы Лейкерс НБА Кендрик Нанн Баскетбол

    Защитник «Лейкерс» Кендрик Нанн после перерыва на Матч всех звезд снова увеличивает тренировочную активность, чтобы оценить состояние своего колена.

    Новобранец «озерников» пока так и не играл за команду из-за ушиба кости. Его попытки вернуться в строй по ходу сезона приводили к осложнениям.

    Последний раз Нанн пытался увеличивать нагрузки в январе. «Лейкерс» надеются на возвращение 26-летнего баскетболиста по ходу сезона-2021/22, но о возможной дате пока не сообщается.

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