Кендрик Нанн снова увеличивает тренировочную активность

Защитник после перерыва на Матч всех звезд снова увеличивает тренировочную активность, чтобы оценить состояние своего колена.

Новобранец «озерников» пока так и не играл за команду из-за ушиба кости. Его попытки вернуться в строй по ходу сезона приводили к осложнениям.

Последний раз Нанн пытался увеличивать нагрузки в январе. «Лейкерс» надеются на возвращение 26-летнего баскетболиста по ходу сезона-2021/22, но о возможной дате пока не сообщается.

Австралиец поскользнулся в туалете во время Олимпиады – его парализовало на 10 дней. На восстановление понадобилось полгода