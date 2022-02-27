Джейлен Браун: «Бостон» собирается фокусироваться на одном матче за один раз»

Защитник прокомментировал победу команды над (113:104).

«Одна игра за раз. Это все, что вы можете услышать от меня. Это действительно так. Мы собираемся фокусироваться на одном матче за один раз. Разница наблюдается по прошествии всего сезона. Бывают победы, бывают поражения. Иногда мы на подъеме, иногда на спаде», – заявил Браун.

«Бостон» проиграл «Детройту» в последней встрече перед паузой на Матч звезд. До той игры команда имела серию из девяти побед подряд.

«Селтикс» c результатом 36:26 идут на шестом месте в Восточной конференции.