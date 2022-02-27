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    Демар Дерозан ударил кулер с водой после удаления в концовке матча

    Теги Чикаго Мемфис НБА видео Демар Дерозан Баскетбол

    Лидер «Чикаго» Демар Дерозан был удален с площадки за второй технический фол за 5 секунд до конца матча против «Мемфиса» (110:116).

    При «-3» у «Буллс» Дерозан пытался сократить отставание с счете, но игроки «Гризлис» не дали ему совершить бросок в трехсекундной зоне. Демар посчитал, что на нем сфолили, и высказал это арбитру, за что получил технический.

    На пути в раздевалку Дерозан от злости ударил рукой кулер с водой.

    Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке

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