Демар Дерозан ударил кулер с водой после удаления в концовке матча

Лидер «Чикаго» был удален с площадки за второй технический фол за 5 секунд до конца матча против (110:116).

При «-3» у «Буллс» Дерозан пытался сократить отставание с счете, но игроки «Гризлис» не дали ему совершить бросок в трехсекундной зоне. Демар посчитал, что на нем сфолили, и высказал это арбитру, за что получил технический.

На пути в раздевалку Дерозан от злости ударил рукой кулер с водой.

Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке