Демар Дерозан – 7-й игрок в истории НБА, набиравший 35+ очков в 8 матчах подряд

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан стал седьмым игроком в истории НБА, который набирал как минимум 35 очков в восьми матчах подряд.
Дерозан повторил достижение таких игроков, как Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс и Джеймс Харден.
В матче против «Атланты» (112:108) в четверг Дерозан набрал 37 очков (15 из 21 с игры), сделал 6 подборов и 3 передачи за 37 минут.
Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке