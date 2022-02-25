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    Демар Дерозан – 7-й игрок в истории НБА, набиравший 35+ очков в 8 матчах подряд

    Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Демар Дерозан стал седьмым игроком в истории НБА, который набирал как минимум 35 очков в восьми матчах подряд.

    Дерозан повторил достижение таких игроков, как Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс и Джеймс Харден.

    В матче против «Атланты» (112:108) в четверг Дерозан набрал 37 очков (15 из 21 с игры), сделал 6 подборов и 3 передачи за 37 минут.

    Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке

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