Йокич и Эмбиид продолжают лидировать в рейтинге претендентов на награду MVP

Официальный сайт НБА представил свою версию рейтинга претендентов на звание самому ценному игроку сезона, который не влияет на итоговое определение победителя.

Центровые Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия») продолжают лидировать.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе: 1)

Статистика: 26,0 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи

2. , «Филадельфия» (2)

Статистика: 29,6 очка, 11,2 подбора, 4,5 передачи

3. , «Милуоки» (3)

Статистика: 29,4 очка, 11,2 подбора, 6,0 передачи

4. , «Чикаго» (9)

Статистика: 28,3 очка, 5,2 подбора, 5,1 передачи.

5. , «Голден Стэйт» (5)

Статистика: 25,7 очка, 5,3 подбора, 6,5 передачи

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