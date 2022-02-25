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    Йокич и Эмбиид продолжают лидировать в рейтинге претендентов на награду MVP

    Теги НБА Стефен Карри Демар Дерозан Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

    Официальный сайт НБА представил свою версию рейтинга претендентов на звание самому ценному игроку сезона, который не влияет на итоговое определение победителя.

    Центровые Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия») продолжают лидировать.

    Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

    1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе: 1)

    Статистика: 26,0 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи

    2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (2)

    Статистика: 29,6 очка, 11,2 подбора, 4,5 передачи

    3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (3)

    Статистика: 29,4 очка, 11,2 подбора, 6,0 передачи

    4. Демар Дерозан, «Чикаго» (9)

    Статистика:  28,3 очка, 5,2 подбора, 5,1 передачи.

    5. Стефен Карри, «Голден Стэйт» (5)

    Статистика: 25,7 очка, 5,3 подбора, 6,5 передачи

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