Торнике Шенгелия поставил украинский флаг на аватар в фэйсбуке

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Форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия поставил украинский флаг на аватар в своем аккаунте в сети фэйсбук.

«Молюсь за Украину! Держитесь 💪» – написал грузинский баскетболист.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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Фэйсбук Торнике Шенгелии

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