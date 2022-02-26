Торнике Шенгелия поставил украинский флаг на аватар в фэйсбуке

Форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия поставил украинский флаг на аватар в своем аккаунте в сети фэйсбук.

«Молюсь за Украину! Держитесь 💪» – написал грузинский баскетболист.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени

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