В 2023 году в Акроне, штат Огайо, откроется музей, посвященный суперзвезде НБА Леброну Джеймсу.

«У обычного парня из Акрона будет собственный музей в родном городе», – пишет журналист Akron Beacon Journal Крэг Уэбб.

Музей Леброна Джеймса станет частью бывшего развлекательного комплекса Tangier, который будет полностью реконструирован и переименован в House Three Thirty.

Музей займет большую часть цокольного этажа, где также будут расположены рестораны, бары и торговые площади. Музей будет рассказывать о детстве Леброна, его карьере в НБА и деятельности за пределами площадки.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер