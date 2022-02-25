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    В Акроне в 2023 году откроется музей Леброна Джеймса

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    В 2023 году в Акроне, штат Огайо, откроется музей, посвященный суперзвезде НБА Леброну Джеймсу.

    «У обычного парня из Акрона будет собственный музей в родном городе», – пишет журналист Akron Beacon Journal Крэг Уэбб.

    Музей Леброна Джеймса станет частью бывшего развлекательного комплекса Tangier, который будет полностью реконструирован и переименован в House Three Thirty.

    Музей займет большую часть цокольного этажа, где также будут расположены рестораны, бары и торговые площади. Музей будет рассказывать о детстве Леброна, его карьере в НБА и деятельности за пределами площадки.

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

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