Наверх
Sports.ru NBA

    Марк Стейн: «Кавальерс» не заинтересованы в возвращении Леброна»

    Теги возможные переходы Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Марк Стейн Баскетбол

    Авторитетный инсайдер НБА Марк Стейн высказал свое мнение по возможному возвращению звездного форварда Леброна Джеймса в «Кливленд».

    По словам Стейна, он общался с разными людьми в Кливленде и пришел к выводу, что «Кавальерс» не будут пытаться вернуть 37-летнюю суперзвезду «Лейкерс».

    «Общался с людьми в Кливленде, мне показалось, это лишь предположение, что «Кэвз» ухватятся за возможность вернуть Леброна... Сомневаюсь, что это произойдет», – сообщил Стейн.

    Комментируя возможное возвращение в «Кливленд», Джеймс сказал «дверь не закрыта».

    Есть ли жизнь после Леброна? «Кливленд» удивил НБА и впервые за 23 года рвется в плей-офф без Джеймса

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные