Марк Стейн: «Кавальерс» не заинтересованы в возвращении Леброна»

Авторитетный инсайдер НБА Марк Стейн высказал свое мнение по возможному возвращению звездного форварда в «Кливленд».

По словам Стейна, он общался с разными людьми в Кливленде и пришел к выводу, что «Кавальерс» не будут пытаться вернуть 37-летнюю суперзвезду .

«Общался с людьми в Кливленде, мне показалось, это лишь предположение, что «Кэвз» ухватятся за возможность вернуть Леброна... Сомневаюсь, что это произойдет», – сообщил Стейн.

Комментируя возможное возвращение в «Кливленд», Джеймс сказал «дверь не закрыта».

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