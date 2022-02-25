Мелих Махмутоглу: «Никогда не видел такого фола за 3 секунды до конца. Сказал судье, что это позор»

Атакующий защитник сборной Турции Мелих Махмутоглу высказал возмущение фолом, который арбитр зафиксировал у него в концовке матча против сборной Греции.

Два точных штрафных броска Костаса Папаниколау за три секунды до конца принесли Греции победу (72:71) в матче квалификации чемпионата мира-2023.

«Мы хорошо играли и сражались. Но я не знаю, о чем думает ФИБА. Я говорю о последнем фоле. Я никогда не видел такого фола за 3 секунды до конца. Жаль, что мы довели до этого, но фол определил результат.

После матча подошел к судье и сказал ему, что это позор», — заявил Махмутоглу.