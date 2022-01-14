«Всем спортсменам надо выйти и сказать: «Я не участвую в игре, связанной с геноцидом». Игрок НБА Кантер призвал к бойкоту Олимпиады в Пекине

Баскетболист «Селтикс», бывший игрок сборной Турции Энес Кантер Фридом высказался о проведении зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее ряд политиков, спортсменов и других общественных деятелей неоднократно критиковали Китай за нарушения прав человека, в том числе по уйгурскому вопросу.

«Пока мы прямо сейчас болтаем, там (в Китае) происходит геноцид. Важно, чтобы спортсмены использовали свои площадки, чтобы высказаться в защиту всех невинных людей, у которых нет такой возможности.

У нас так много спортсменов, актеров, певцов и рэперов, людей, у которых есть трибуна, но очевидно, что они боятся говорить в связи с бизнесом, в который вовлечено достаточно денег, и иногда очевидно, что Китай «оплачивает» это. Они боятся настолько, что не могут сказать и слова.

Я встречался со многими другими спортсменами, общался с ними. Первое, что я всегда говорю им: «Посмотрите, что они (Китай) сделали со своей же теннисисткой Пэн Шуай. Мы и правда готовы доверить им наших собственных игроков?»

Думаю, что всем спортсменам надо выйти и сказать: «Я не участвую в игре, связанной с геноцидом, где есть нарушения прав человека, где люди подвергаются пыткам и насилию в концлагерях».

У меня еще есть надежды. Я говорил олимпийцам, что все золотые медали мира, которые вы можете выиграть, не важнее вашей морали, принципов и ценностей, поэтому я считаю, что нам нужно отстаивать правильные вещи», – рассказал Кантер в подкасте BBC The Sports Desk.

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